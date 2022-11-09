İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bingöl’de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Genç ilçesi hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır ile 25 AC 495 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.