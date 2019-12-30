İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de tır yoldan çıktı:1 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, tır yoldan çıkıp şarampole indi, kazada sürücü yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, tır yoldan çıkıp şarampole indi, kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Karlıova-Erzurum karayolu Dörtyol köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç. idaresindeki 31 BD 373 plakalı tır, yoldan çıktı. Yoldan çıkan tır, kayarak şarampole indi. Kabin kısmı aşağıda kalan tırın sürücüsü yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.


Tır şarampolden, çekici yardımı ile kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.