Bingöl'de TKDK toplantısı gerçekleştirildi

Bingöl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 'TKDK Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) ev sahipliğinde, TKDK tarafından 'TKDK Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, TKDK Bingöl Temsilciliği'nin oda binasında hizmet vermeye başlayacağı müjdesini verdi.

Bingöl için büyük bir gün olduğunu belirten Başkan Çintay, "Uzun süredir beklediğimiz, talep ettiğimiz TKDK desteklerinin ilimiz için somut adımlarla gerçekleştiğini görüyoruz. Devletimizin, TKDK desteklerini tüm 81 ile yaygınlaştırma kararına teşekkürlerimizi sunuyoruz. TKDK'nın neden önemli olduğunu ve neden bu kadar değer verdiğimizi düşünelim. Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylık sürecinde faydalandığı İPARD fonları ülkemizde yaklaşık 15 yıldır kullanılıyor. Bu fonlarla binlerce firma tarım ve hayvancılık, kırsal turizm, alternatif enerji gibi alanlarda hibe ve desteklerden yararlandı. Şimdi sıra Bingöl'de. Biz de bu fonlardan faydalanmak, şirketlerimizi büyütmek ve ilimize katkıda bulunmak için hazırız. Bu yatırımlar, şirketlerimizin büyümesi, kurumsallaşması ve rekabet gücünün artması açısından bize destek olacaktır" dedi.

Cintay, "Rakiplerimizin aldığı desteklerle rekabet ettiğimiz ortamda, en azından şartları eşitlemiş olacağız. Avrupa Birliği ve ülkemizin önceliklerine dikkat ederek bu projelerimizi hazırlamamız ve ilimizi bu desteklerden en üst düzeyde yararlandırmamız gerekecek. Detaylar ve uygulama esasları Eylül ayında yayınlandıktan sonra netleşecektir. Detaylar konusunda size yardımcı olacağız. Sizler için oluşturduğumuz proje ekibimizle, ihtiyaçlarınıza cevap verebilmek için her zaman hazırız. Ayrıca size bir müjde daha vermek istiyorum. Elazığ TKDK koordinatörlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde ilimizdeki TKDK ofisini odamız hizmet binasında açacağız. Temmuz ayı sonuna kadar çalışmaların tamamlanmasını ve 2 personelin göreve başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.