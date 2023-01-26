İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de toprağa gömülü 3 adet tüfek ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekiplerinin terör örgütü faaliyetlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonda, toprağa gömülü vaziyette 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerinin terör örgütü faaliyetlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonda, toprağa gömülü vaziyette 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.


Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet şarjör ve 351 adet fişek ele geçirilmiştir” denildi.

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