Bingöl'de trafik değerlendirme toplantısı

Bingöl'de 2019 yılı ilk 6 aylık Trafik Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Bingöl'de 2019 yılı ilk 6 aylık Trafik Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi'nde Vali Kadir Ekinci başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı Onur Yeniay, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Buğrahan, Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ali Bayram, Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Medeni Amil ve kurumların ilgili personeli katıldı.

46 bölgeye ‘Önce Yaya' resimli logolar çizildiğini belirten Vali Kadir Ekinci, “Bingöl'de vatandaşlarımızın can güvenliği ve trafik düzeni bizler için çok önemlidir. Bu konuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bakanlığımızca 2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi ile birlikte çeşitli çalışmalar başlattık. Bu çalışmalar kapsamında ilimizde 13'ü okul önleri, 33'ü de yaya geçidi olmak üzere toplam 46 bölgede ‘Önce Yaya' resimli logolar çizildi. Bununla birlikte Trafik ekiplerimizce 100 Günlük Eylem Planlarının Uygulanması, bilgilendirme içerikli etkinlikler, rutin denetimlerin arttırılması, hız ve emniyet kemeri denetimi etkinliğinin arttırılması gibi çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 46 okulda 126 ders saati içerisinde 4829 öğrenciye trafik eğitimi verilmiş; yıl içerisinde toplu taşıma araç kullanıcılarına periyodik olarak trafik kuralları ve güncel kanun değişiklikleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmış ve ilimiz genelinde resmi araç kullanıcılarına trafik eğitimi verilmesi gibi etkinlikler düzenlenmiştir” dedi.