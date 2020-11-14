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Bingöl'de trafik kazaları kameraya yansıdı

Bingöl’de son 2 ayda meydana gelen bazı trafik kazaları kameraya saniye saniye yansıdı.

Bingöl'de son 2 ayda meydana gelen bazı trafik kazaları kameraya saniye saniye yansıdı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına kazaların bazıları saniye saniye yansıdı.Kameralara yansıyan kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uymamaları dikkat çekti. Son 2 ayda meydana gelen ve kameraya yansıyan kazalarda sürücülerin aniden yola çıkmaları ve kavşaklardaki dikkatsizliği dikkat çekti.


Ekim ayına ait görüntülerdeki ilk kazada kontrolsüz kavşakta hız kesmeden yoluna devam eden otomobillerin çarpışması yer aldı. İkinci kazada ise park halindeki aracına binen sürücünün dikkatsiz bir şekilde yola çıkmaya çalışması sonucu meydana geldi. Eylül ayında meydana gelen ve kameraya yansıyan kazaların ilkinde de ara yoldan ana yola hızla çıkan bir hafif ticari aracın, otomobile çarpması saniye saniye görüntülere yansıdı. İkinci kaza da ise kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan araçlar çarpıştı.


Bazı kazalar ise hafif şekilde atlatıldı.

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