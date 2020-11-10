Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Bingöl'de kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Bingöl-Genç Karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mirza A. yönetimindeki 06 Y 646O plakalı otomobil ile M.G. yönetimindeki 63 N 0745 plakalı kamyon çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü Mirza A. hayatını kaybetti , aynı araçtaki 1 kişide yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.Hayatını kaybeden sürücü ve yaralı otomobilden ekipler tarafından çıkarıldı.Yaralı ambulansla devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası sürücünün cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.