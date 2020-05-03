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Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Bingöl-Karlıova Karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ç. yönetimindeki 12 AP 462 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücünün annesi Şefika Ç. (75) hayatını kaybetti, Hasan Ç. ile kızı Gülbabar Ç. de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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