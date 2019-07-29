İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı.


Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Çukurtepe köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fuat Güzeldere idaresindeki EM 156 AG plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada gurbetçi ailenin bulunduğu araçtaki Serhat Güzeldere (13) olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.