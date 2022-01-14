İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Bingöl- Muş Karayolu Solhan ilçesi Arakonak beldesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DY 8426 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak istinat duvarına çaptı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Solhan ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.

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