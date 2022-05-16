İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı

Bingöl’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Düzağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki 34 DPV 150 plakalı otomobil ile İ.Y. yönetimindeki 06 DU 8853 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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