Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı

Bingöl'de otomobil ve ticari taksinin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. T.Ö. idaresindeki 16 HE 746 plakalı otomobil ile 12 T 0019 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.