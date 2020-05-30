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Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 4 kişi yaralandı.

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Karlıova Çiftlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.N. idaresindeki 23 HH 842 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu.


Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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