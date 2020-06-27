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Bingöl'de trafik kazası: 4 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum'dan Bingöl istikametine doğru seyir halinde olan R.B. yönetimindeki 35 EC 6758 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, menfeze çarptı.Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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