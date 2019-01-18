İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı

Bingöl’de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Yado Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan S. idaresindeki 49 AB 732 plakalı araç, Elazığ istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada 5 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.