İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Bingöl-Elazığ Karayolu Emtağ köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürücüleri öğrenilemeyen 23 KD 538 ile 33 VEF 28 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandıl. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Araç içinde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yaralılar, hazır bekletilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.