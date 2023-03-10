Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı

Bingöl'de 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş karayolunun Kervansaray Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 23 LS 778 plakalı otomobil ile İ. O. idaresindeki 12 AU 434 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, durumu polis ve acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Kazada 2 otomobil içinde bulunan toplamda 5 kişi yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.