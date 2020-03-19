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Bingöl'de trafik kazası: 6 yaralı

Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.


Kaza, Genç ilçesi Çaytepe köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 DA 143 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri şarampolden aşağı yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı gören vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Genç ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı.


Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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