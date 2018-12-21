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Bingöl'de trafik kazası: 7 yaralı

Bingöl’de üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bingöl'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki 01 CIF 96 plakalı araç tali yoldan ana yola çıkarken 23 BS 918 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan M.Ç'nin kullandığı araç, 12 AT 598 otomobile de çarptı. Meydana kazada 7 kişi yaralandı. Kaza yerine UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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