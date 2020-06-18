İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de trafik kazası, anne ve bebek hayatını kaybetti

Bingöl’de takla atan otomobilde 2 aylık bebek ile annesi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de takla atan otomobilde 2 aylık bebek ile annesi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Kaza, dün akşam üzeri merkeze bağlı Sancak Beldesi Sudüğünü köyü mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner Enül idaresindeki 47 DL 242 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 aylık Bora ile 33 yaşındaki annesi Fadime Enül hayatını kaybetti, sürücüyle birlikte 3 kişi de yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.