Bingöl'de trafikte risk oluşturan sahipsiz hayvanlar, barınağa teslim edildi

Bingöl'de jandarma ve belediye ekipleri, trafikte risk oluşturan başıboş hayvanları toplayarak barınağa götürdü.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Bingöl-Muş ve Bingöl-Erzurum yolu kesişme kavşağı noktası olan Ekinyolu kavşağında vatandaşlar için trafik güvenli açısından büyük tehlike oluşturan sahipsiz başıboş hayvanları, Bingöl Belediyesi ekiplerinin yardımıyla topladı. Ekipler, topladıkları hayvanları belediyeye ait geçici hayvan barınağına teslim etti.