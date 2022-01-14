İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de trafikte risk oluşturan sahipsiz hayvanlar, barınağa teslim edildi

Bingöl’de jandarma ve belediye ekipleri, trafikte risk oluşturan başıboş hayvanları toplayarak barınağa götürdü.

Bingöl'de jandarma ve belediye ekipleri, trafikte risk oluşturan başıboş hayvanları toplayarak barınağa götürdü.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Bingöl-Muş ve Bingöl-Erzurum yolu kesişme kavşağı noktası olan Ekinyolu kavşağında vatandaşlar için trafik güvenli açısından büyük tehlike oluşturan sahipsiz başıboş hayvanları, Bingöl Belediyesi ekiplerinin yardımıyla topladı. Ekipler, topladıkları hayvanları belediyeye ait geçici hayvan barınağına teslim etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.