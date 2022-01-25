İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de UMKE, 7 yaşındaki çocuk için karlı yolları aştı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde rahatsızlanan çocuk için seferber olan UMKE, karlı yolları 2 saatlik zorlu mücadelenin ardından aştı, çocuğu hastaneye ulaştırdı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde rahatsızlanan çocuk için seferber olan UMKE, karlı yolları 2 saatlik zorlu mücadelenin ardından aştı, çocuğu hastaneye ulaştırdı.


Alınan bilgilere göre, Karlıova ilçesine bağlı Mollaşakir köyünde ikamet eden 7 yaşındaki Emirhan'ın ateşi yükselince durum sağlık ekiplerine bildirildi. Ancak etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köye gidemeyen sağlık ekipleri, UMKE'ye haber verdi. Tam paletli ambulans ile yola çıkan UMKE, 2 saatlik yoğun uğraşlar sonucu 7 yaşındaki Emirhan'ı Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.


Zorlu mücadeleyi paylaşan UMKE, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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