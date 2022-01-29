Bingöl'de UMKE karlı yolları aştı, vatandaşı hastaneye ulaştırdı

Bingöl'de rahatsızlanan vatandaş için seferber olan UMKE ekipleri, karlı yolları aşarak hastayı kısa sürede hastaneye ulaştırdı.

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar nedeniyle yolları kapanan ve köyde mahsur kalan hastalar için sağlık ekipleri canla başla görev yapıyor. Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde ikamet eden 63 yaşındaki Mahmut Olçer rahatsızlandı. Kısa bir zaman önce gözünde ameliyat olduğu öğrenilen Olçer'in ağrıları olunca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ancak köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı Ulusal Medikal Hasta Kurtarma (UMKE) harekete ekipleri geçti. UMKE'nin paylaştığı görüntülerde karlı yolları aşan ekipler, hastayı evinde muayene ettikten sonra Genç Devlet Hastanesi'ne tedavisinin devam etmesi için nakil etti. Hasta yakınları UMKE ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.