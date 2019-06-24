Bingöl'de üniversite öğrencileri istihdam edilecek

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mehmet Fesih Güler, üniversite öğrencilerinin Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edileceğini belirtti.

Üniversite öğrencilerinin hem kamu hizmetlerine katılarak sosyal sorumluluklarını yerine getirebileceği hem de mesleki becerilerini geliştirerek iş tecrübelerini edinebileceğini belirten Güler, yeni aktif işgücü programı olan Sosyal Çalışma Programıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlar işbirliğinde toplam 105 kişilik program düzenleneceğini söyledi.

Katılım şartlarını açıklayan Güler, “Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almamak, Yüksek Öğretim Kanunu kapsamındaki Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak (Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç) SÇP'lerin uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan kişiler ile üniversitelerin yaz okulu uygulama programlarından ders alan öğrenciler SÇP'den yararlanamaz” dedi.

Sosyal Çalışma Programına başvuruların 25- 28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacağına da değinen Güler, başvuruların kurumun resmi sitesinden yapılacağını dile getirdi.

Ayrıca, Programın 8 Temmuz ve 30 Eylül tarihleri arasında olacağı da kaydedildi.