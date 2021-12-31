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Bingöl'de üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı

Bingöl’ün 16 köyünde üreticilere yüzde 80 hibeli süt sağım makinesi dağıtımı yapıldı.

Bingöl'ün 16 köyünde üreticilere yüzde 80 hibeli süt sağım makinesi dağıtımı yapıldı.



Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından 16 köyde üreticilere yüzde 80 hibeli süt sağım makinesinin dağıtımı yapıldı.


Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü yaptığı açıklamada, “Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, Sancak ve Gökçeli mikro havzalarında 16 köyde yüzde 80 hibeli olarak süt sağım makinesi dağıtımı yapılmıştır. Süt sağımında makine kullanımı hijyen, hayvan sağlığı ve zaman kazanımı açısından önem arz etmektedir” dedi.

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