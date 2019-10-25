Bingöl'de üst yapı çalışmaları

Belediye tarafından kentin çehresini değiştirecek üst yapı çalışmaları sürüyor. Kültür, Yeni Mahalle ve Bahçelievler Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ekiplerden bilgi alarak çalışmaların titizlikle yürütülmesini istedi.

Kültür Mahallesi'nde asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Arıkan, BSK asfalt uygulamasının yoğunluk kazanacağını söyledi.

Kültür Mahallesi'nin ardından Tugay kavşağından kültür kavşağına uzanan Kurtuluş Caddesi'nde asfalt çalışması yapılacağına değinen Arıkan, “İnalı, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde Üniversite Caddesi ile Aydınlık Caddesi'nde BSK çalışması yapılacak. Akabinde öncelikli gerektiren bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırılacak” dedi.

Asfalt plentinin kurulmasıyla birlikte üstyapı hizmetlerinin daha hızlı yürütüleceğini vurgulayan Arıkan, “asfalt çalışmalarımızı daha sağlıklı, hızlı ve kaliteli bir şekilde sürdürmek için asfalt plenti inşa edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan alacağımız destekle hayata geçireceğimiz asfalt plentiyle tüm mahallelerimizdeki yollarımızı yenileyeceğiz. Mahallelerimizde yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarımıza ağırlık verdik. Ekiplerimiz planlı bir şekilde hareket ederek, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyor. Çalışmaları yerinde takip ederken, vatandaşlarımızla da sohbet etme, onların istek ve sorunlarını dinleme fırsatı buluyoruz. Vatandaşlarımız tarafından bizlerle iletilen taleplerle ilgileneceğimizden şüpheleri olmasın. Üstyapı hizmetlerimizi sürdürürken ekiplerimize destek olan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum”diye konuştu.