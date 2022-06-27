Bingöl'de usta öğreticilere 'Şiddetsiz İletişim Eğitimi' verildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'ndeki görevli usta öğreticilere, Şiddetsiz İletişim Eğitimi verildi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü usta öğreticilerine, kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde Şiddetsiz İletişim Eğitimi verildi. Sosyal Çalışmacı Rümeysa Öğüt tarafından verilen eğitimde, kadının toplumdaki yeri, kadının yasal ve ekonomik hakları konulu bilgiler yer aldı.

Fakındalık oluşturmak adına eğitimlere devam edeceklerini aktaran Kurum Müdürü Seyfettin Özdemir, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her alanda farkındalık oluşturmak, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek adına sürekli eğitimler veriyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde düzenli olarak ilçemizin her kesimine 6284 Sayılı Kanunu anlatıyoruz” dedi.