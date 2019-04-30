Bingöl'de uygulamalı ceviz yetiştiriciliği eğitimi

Bingöl'de açılan kurs ile katılımcılara uygulamalı ceviz yetiştiriciliği eğitimi verilmeye başlandı.

İl Tarım ve Orman, Çalışma ve İş Kurumu ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında yapılan protokol kapsamında katılımcılara 'Ceviz Yetiştiriciliği Kursu' verilmeye başlandı. Kurs kapsamında 10 gün teorik eğitim alan kursiyerlere, 10 günde uygulamayı eğitim verildiği bildirildi. Uygulamalı eğitim merkeze bağlı Çiçekyayla köyünde çiftçi Necati Balat'ın ceviz bahçesinde başladı. Kursiyerlere uygulamalı olarak budama, aşılama, kültürel bakım işlerinin yanı sıra hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri hakkında bilgiler aktarıldığı bildirildi.

Ceviz yetiştiriciliğinin önemi hakkında bilgilendirme yapan İl Müdürü Burhan Bahadır, kursa aşırı talep olduğunu ve mevcut kursiyerlerin kursa seçildikleri için şanslı olduklarını ifade etti.

Yıl içerisinde 3 ayrı ceviz yetiştiriciliği kursu açılacağının bilgisini de paylaşan Bahadır, kursiyerlerin de eğitime kendilerinin önem verdiği kadar önem vermesini isteyerek, sürekli pratik yapıp bilgilerini pekiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.