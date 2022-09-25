Bingöl'de uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda, 370 kök skunk bitkisi ve 6 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Merkez ilçe kırsalında icra edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonunda; 370 kök skunk bitkisi, 6 kilo 568 gram kubar esrar ele geçirilmiştir” denildi.