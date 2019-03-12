Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 6 tutuklanma

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklandı.
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında 1 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmalarda belirlenen bir çok şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 59 kilogram esrar, 5 kilogram skunk esrar, 34 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 55'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.