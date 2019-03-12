İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 6 tutuklanma

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında 1 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmalarda belirlenen bir çok şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 59 kilogram esrar, 5 kilogram skunk esrar, 34 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirildi.


Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 55'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.