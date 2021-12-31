Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde ikamet eden bir şahsın uyuşturucu madde sattığına yönelik ihbar edilmesi üzerine, ekiplerce yapılan araştırmalar sonucunda düzenlenen operasyonda 363 gram esrar, 7 gram kubar esrar ve 56 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. Operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alınmış olup, şahıs emniyetteki işlemlerinden sonra Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir” denildi.