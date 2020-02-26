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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram toz esrar ile 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi,gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram toz esrar ile 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi,gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre,İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucuyu saklandığı belirlenen Genç ilçesi kırsalında bir adrese operasyon düzenlendi,narkotik köpekleri Vana ve Öğle ile arama yapıldı. Köpeklerin tepki verdiği yerde 6 kilogram toz esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ve uyuşturucu maddeleri elemede kullanıldığı değerlendirilen 6 adet elek ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.


Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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