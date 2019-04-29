Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklanma

Bingöl'de düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu elegeçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 günlük bir çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında çok sayıda adres belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen 3 farklı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerden 55 kilogram esrar, 5 bin adet extacy, 50 gram kokain, 2 şişe amonyak, 1 adet tabanca, 15 adet 9 mm. tabanca fişeği, suçta kullanılan 2 adet kamera ele geçirildi.