İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklanma

Bingöl’de düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu elegeçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 10’u tutuklandı.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu elegeçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 günlük bir çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında çok sayıda adres belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen 3 farklı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Operasyon kapsamında şüphelilerden 55 kilogram esrar, 5 bin adet extacy, 50 gram kokain, 2 şişe amonyak, 1 adet tabanca, 15 adet 9 mm. tabanca fişeği, suçta kullanılan 2 adet kamera ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.