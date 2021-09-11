Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bingöl'de jandarma tarafından yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Elde edilen bilgiler doğrultusunda 7 - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan aramada 15 farklı noktada toplam bin 120 Kök Skunk bitkisi, 542 kök kenevir bitkisi, 205 kilogram kurutulmaya bırakılmış Skunk bitkisi, 11 kilo 700 gram kubar esrar bitkisi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştır” denildi.