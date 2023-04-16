Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçlarını örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik Bingöl/Genç merkezli başlatılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi” denildi.