Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bingöl-Diyarbakır yolu üzerinde kiralık araç ile uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen 2 şüpheli şahsa ait araç, Genç ilçesi Yayla köyü yol kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Araç yapılan takip sonucu Şehitköy mevkiinde durduruldu. Araç içerisinde ve yol kenarında yapılan kontrollerinde 5 kilo 60 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken Yayla köyü mevkiinde yol kenarında naylon poşet içerisinde 528 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

İki operasyonda toplam 5 kilo 588 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.