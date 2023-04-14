İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

Bingöl’de narkotik polisinin yaptığı operasyonda 568 gram ot esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.

Bingöl'de narkotik polisinin yaptığı operasyonda 568 gram ot esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kentte uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapma ve uyuşturucu madde kullanma suçlarına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda toplam ağırlığı 568,44 gram ot esrar ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılmış olup, şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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