İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de uyuşturucudan 109 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıldan bugüne kadar yapılan 546 operasyonda 109 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Bingöl'de güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıldan bugüne kadar yapılan 546 operasyonda 109 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.


Valilik, güvenlik güçlerince 2018 yılından bugüne kadar gerçekleşen uyuşturucu ile mücadele bilançosunu açıkladı. Açıklamada, güvenlik güçlerince 546 operasyon gerçekleştirildiği, bu operasyonlarda 858 şüphelinin gözaltına alındığı ve şüphelilerden 109'unun tutuklandığı bildirildi.


Ayrıca uyuşturucuyla mücadele kapsamında 8 ton 13 gram esrar, 63 kilo 871 gram skunk, 65 gram kokain, 7 kilo 465 gram metamfetamin, 6 bin 232 adet ecstasy, 3 milyon 447 bin 187 kök kenevir ve 304 kilo 908 gram eroinin ele geçirildiği aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.