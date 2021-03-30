Bingöl'de vaka artışının en önemli nedeni ev ziyareti

Dolayısıyla hastanemize yatan vakalardan da gördüğümüz kadarıyla bu ev ziyaretleri bizim için çok problem oluşturmaktadır” dedi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Covid-19 renk haritasında Bingöl mavi kategoriden turuncu kategoriye geçti. Vaka sayısındaki artışın ardından iş yerlerini ziyaret ederek tedbirlere uyulması konusunda çağrısını yineleyen Vali Kadir Ekinci, tüm kurumların sahada olacağını belirtti. Vali Ekinci, “Yaklaşık 1 ay öncesine kadar hepimizin malumu olduğu üzere Bingöl'ümüzde vaka sayısı düşmüştü ancak ne yazık ki bu son tedbirlerin biraz daha gevşetilmesiyle birlikte kontrollü normalleşme sürecinde galiba vatandaşımız yeni sürece ayak uydurmada biraz zorluk çekti. Ama ümit ediyorum ki en kısa sürede toparlar. Niye zorluk çekti diyoruz, çünkü vaka sayılarımız ne yazık ki çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Tabii ki malumunuz tüm Türkiye'de aynı şekilde oldu ama Bingöl'de mavi kategoriden geçen hafta sarıya, bu hafta da turuncu kategoriye geçmiş olduk. Hakikaten bizim için oldukça üzüntü verici ama bir taraftan da çalışmalarımızı güncelleyerek yeniden vatandaşlarımızla birlikte bu hastalığın pençesinden kurtulmak üzere gayretlerimizi arttırmaya vesile olan bir durum. Valilik, belediye ve diğer kurumlarımızla birlikte tüm personellerimizle birlikte alanda olacağız” dedi.

“Biz tekrar kapanmayı istemiyoruz”

Kırmızı kategorinin ardından bir kapanma süreci olacağına işaret eden Vali Ekinci, “Bunun bir ötesi daha var, kırmızı kategori. Şayet bu şekilde ne yazık ki sağduyulu Bingöllü kardeşlerimizin yanı sıra tedbirlere sıkı sıkıya uymayan bazı kardeşlerimiz de var. Biz onları da uyarma adına söylemiş olalım, bunun bir ötesi kırmızıdır, onun da ötesi kapanmadır. Biz tekrar kapanmayı istemiyoruz. Hem sosyal hayatımızın sınırlandırılması hem de esnafımızın zorluklarla mücadele etmesini istemiyoruz” şeklinde konuştu.

“Evlerde özellikle hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyorlar”

Yasak olmasına rağmen evlerde taziyelerin devam ettiğini belirten Vali Ekinci, bu durumun ciddi bir problem olduğuna dikkat çekti. Vali Ekinci, ”Özellikle taziyelerin yasak olmasına rağmen Bingöl'ümüzde çok yoğun bir taziye kültürü vardır ama bir ay öncesine kadar taziyelerin yasaklığına uyuyorlardı ancak bir aydır bize gelen ihbarlar çerçevesinde söylüyorum ki yine yasak olmasına rağmen evlerde özellikle hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyorlar. Dolayısıyla hastanemize yatan vakalardan da gördüğümüz kadarıyla bu ev ziyaretleri bizim için çok problem oluşturmaktadır. Bingöl özelinde söylüyorum, bir çay ocağı kültürümüz var ve ne yazık ki çay içerken, sohbet ederken vatandaşlarımız maske ve mesafe konusuna dikkat edemiyorlar. Hal böyle olunca da oradaki kuralların esnetildiğini görüyoruz. Valilik olarak bizler ceza yazmaktan yana değiliz. Vatandaşımızın bu noktada kalbini kırmak istemiyoruz ancak şartların böyle devam etmesi halinde ne yazık ki kuralları uygulamak durumunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

Vali Ekinci'ye ziyaretlerde Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat eşlik etti.