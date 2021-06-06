Bingöl'de vatandaşlar 9 muhtarlık için sandık başına gitti

Bingöl'de vatandaşlar ara seçim nedeniyle 9 yerde sandık başına gitti.

Ülke genelinde 80 ilde 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim sandıkları kuruldu. Bingöl'de de 5 köy 4 mahallede muhtarlık seçimi nedeniyle vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Sandık başına gidilen merkeze bağlı İncesu ve Bahçeli köyleri, Genç ilçesine bağlı Kültür ve Yeşildere Mahallesi, Karlıova ilçesine bağlı Ciligöl köyü ve Seyrantepe Mahallesi, Yayladere Conah Mahallesi ile Dalbasan ve Kırköyü'nde oy kullanma başladı.

Genç ilçesi Kültür Mahallesi ara seçimleri için erken saatlerde Şehit Mehmet Koçdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne oy kullanmaya gelen vatandaşlar, vatandaşlık görevini yaptıklarını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Şahidin Yener, “Bugün buraya geliş sebebimiz, Genç ilçesinin Kültür Mahallesi'nin ara seçimidir. 2 yıl evvel bir seçim olmuştu ve o zaman vatandaşlar tercihini kullanmıştı. Bazı sebeplerden dolayı bugün ara seçim zaruri oldu. Biz de vatandaşlık görevimizi yapmak için buraya geldik. 3 tane kıymetli adayımız var. Kendimize göre tercihimizi yaptık, hayırlısı olur inşallah” dedi.

Oy kullanmaya gelen Yusuf Tutkal da “Ara seçime gittik. 3 adayımız var. Hayırlısı ile oyumuzu kullandık. Nasipte neyse o olsun” ifadelerini kullandı.