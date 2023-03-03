Bingöl'de vatandaşlar, bağımlılık konusunda bilgilendirildi

İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Bağımlılıkla Mücadele Haftası çerçevesinde, bir AVM'de stant açarak 'Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele' konusunda bilgilendirme faaliyeti yaptı. Ayrıca, uyuma aplikasyonunun tanıtımı yapılarak, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Faaliyet esnasında jandarma personeli tarafından, bireylerin özellikle de çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarının sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak açısından oldukça önemli olduğu vurgusu yapıldı.