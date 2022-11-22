Bingöl'de vatandaşlara 300 adet kayısı fidesi dağıtıldı

Bingöl'ün Genç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından vatandaşlara, 300 adet kayısı fidesi dağıtıldı.

Genç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait deneme bahçesinde ekimi yapılan ve verimi yüksek çıkan kayısı fideleri vatandaşlara dağıtıldı. Kayısı fideleri, vatandaşların yanı sıra emniyet, jandarma ve karakollara da verilerek ekimi yapılacak. Fidelerin bu mevsimde ekimi yapıldığında daha verimli olduğunu belirten Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli, sezonun verimli geçmesi durumunda daha fazla fide dağıtılacağını bildirdi.