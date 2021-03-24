Bingöl'de vatandaşlara 5 bin fidan dağıtıldı

Bingöl'de vatandaşlara ücretsiz olarak 5 bin fidan dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında “Ağaç Kesme Fidan Dik” etiketiyle program düzenlendi. Program kapsamında fidanlıklardan getirilen ceviz, sedir ve karaçam fidanları vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.

İl Müdürü İbrahim Börü, "Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında 'Ağaç Kesme Fidan Dik' misyonu ile vatandaşlarımıza ücretsiz olarak 4 bin adet ceviz, 500 adet sedir, 500 adet karaçam fidanı olmak üzere toplam 5 bin adet fidan dağıtımı yapıldı” dedi.

Öteyandan fidan üretim ve dağıtım çalışmalarının belirli periyotlarla sürdüğü aktarıldı.