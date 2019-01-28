Bingöl'de, vatandaşlara ücretsiz bez torba dağıtıldı

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nce yapılan açıklamada, ‘Bez torba kullan doğayı koru' sloganıyla hazırlanan bez torbaların, semt pazarları ve marketlerde vatandaşlara dağıtıldığı belirtildi.

Vatandaşların market alışverişlerinde kullanmak için dağıtılan bez torbalara yoğun ilgi gösterdiği belirtilen açıklamada, “Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik sürdürülen uygulamaları destekliyoruz. İnsanlarımızı plastik poşetlerden uzaklaştırarak bez torbalarla buluşturuyoruz. Yüz yıllarca doğada kalan poşetlerle mücadele edeceğiz. Bu çerçevede hazırladığımız bez torbalarının dağıtımını sürdüreceğiz” denildi.

Bingöl'de çevre dostu projelerin yürütüldüğü vurgulanan açıklamanın devamında," Belediyemizce geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlanılan ‘Çöpten Enerji Üretimi Projesi' kapsamında düzenli katı atık depolama sahamızda tesis kuruldu. Projemizin ilk aşaması tamamlandı ve lisans için müracaat yapıldı. İlk etapta saatte 450 kilovatsaat elektrik üretilecek. Fermantasyon tesisinin de tamamlanmasıyla daha fazla elektrik enerji elde edilecek. Yine güneş enerjisi projemizin sözleşmesini imzaladık. Mülkiyeti belediyemize ait 103 dönümlük proje uygulanacak. İlk etapta arazinin 20 dönümünde güneş enerjisi santralleri kurulacak ve saatte 1megawatt enerji üretilecek. Bunların yanı sıra Tıbbi atık sterilizasyon tesisi projemizi hayata geçirdik. Merkez ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkların düzenli bir şekilde işlemden geçiriliyor. Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz”ifadelerine yer verildi.