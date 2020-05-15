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Bingöl'de "Vefalı Eller" hizmete devam ediyor

Bingöl’de Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş ve üstü vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için ev ev gezmeye devam ediyor.

Bingöl'de Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş ve üstü vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için ev ev gezmeye devam ediyor.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs ile mücadele alınan tedbirler kapsamında sürüyor. Salgın nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını ise Valilik Koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu karşılamayı sürdürüyor. Kent merkezi, ilçe, köy ve bağlı mezralarında kadar çalışmalarını sürdüren vefalı eller, ilaç, alış veriş gibi hizmetlerin yanı sıra maaş ve sosyal destekleri de ulaştırarak önemli bir hizmeti yerine getiriyor.

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