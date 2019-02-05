Bingöl'de veteriner ve ziraat mühendislerine zoonoz eğitimi

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik "Zoonoz Hastalıklar ile Mücadele Yöntemleri" eğitimi verilmeye başlandı.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan kurum personellerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesini içeren teknik destek projesi eğitimleri başladı. Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Hakan Keçeci, kurumda görevli veteriner hekim ile ziraat mühendislerine "Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Zoonoz Hastalıklar ve Mücadele Yöntemlerini" anlattı. 5 gün süren eğitimin ardından, eğitim alan personelin sahada yapacağı çalışma ile farkındalık oluşturmasının hedeflendiği aktarıldı.

FKA'nın finansal desteğiyle yapılan eğitimle ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır,"5 günlük bu eğitimin zoonozlara bağlı hayvancılıkta meydana gelen ürün kalitesi ve miktarındaki düşüşleri, ekonomik kayıpları ve toplumun en önemli protein kaynağı olan hayvansal gıdalara erişimde yaşanan güçlükleri azaltmada katkı sunacaktır. Zoonoz hastalıklar hayvanlardan insanlara hızla bulaşması ve bunlara bağlı ölümler meydana gelmesi nedeniyle gerek halk sağlığı ve gerekse hayvan sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu eğitim sayesinde zoonoz hastalıklarla mücadele konusunda kurum personellerinde gerekli farkındalık oluşacak ve eğitimi alan personeller daha sonra sahada verecekleri eğitimlerle toplumsal farkındalığı arttıracaklardır" dedi.