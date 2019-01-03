Bingöl'de yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Bingöl'de yaban hayvanları için ekipler doğaya yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şubesi ekipleri, kentteki yoğun kar yağışının ardından yaban hayvanları için harekete geçti. Ekipler, belirli noktalarda tutulan yemleri, yaban hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu Yayledere ilçesi tarafından yüksek noktalara bıraktı. Her yıl yaban hayvanlar için yem bırakan ekiplerin çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.