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Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bingöl’de kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Bingöl'de kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü, karın yoğun olduğu bölgelerde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için çalışma yaptı. Kiğı ilçesine bağlı Şeytandağlarına çıkan ekipler, belirli bölgelere saman ve yem bıraktı.


Bölge genelinde yaban hayvanları için yemleme çalışmalarının periyodik bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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