Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de bu yıl kış çetin geçiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli ve gönüllülerden oluşan grup, yaban hayvanları için harekete geçti. Merkeze bağlı Sancak beldesi Sudüğünü köyü bölgesinde daha önceden belirlenen noktalara giden grup, yaban hayvanları için et, saman, kuşlar için ise yem bıraktı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Lideri Vedat Ağar, "Doğadaki yaban hayvanları için yaklaşık 150 kilogram çeşitli yem bıraktık. Zorlu geçen kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını unutmamalıyız. Yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle zorluk yaşıyorlar. Bizler de hem etçil hem de kuş türleri için yem bıraktık. Gönüllü genç arkadaşlarımız ve kurum amirlerimizle verimli bir etkinlik düzenledik” dedi.

Yem bırakma faaliyetine gönüllü olarak katılan Veysel Sekin ise, "Yaban hayvanlarına sahip çıkmak için doğaya çeşitli bölgelere yem bıraktık. Amacımız yaban hayvanlarını korumak, zorlu kış şartlarına rağmen hayatta kalmalarını sağlamak. Allah'ta bunun yapılmasını buyur ediyor bizlere. Bizim de amacımız bu duyarlılığı her kesime yaymak” diye konuştu.