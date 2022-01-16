Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bingöl'de kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şubesi tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kışta doğaya yem bırakma çalışması devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Solhan ilçesi Yenibaşak Devlet Avlağına 150 kilo buğday ve 200 kilo pazar artığı bırakıldı.

Öte yandan, ekiplerin, kent genelinde belirli aralıklarla koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.